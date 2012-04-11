Путин проведет совещание по развитию российских космодромов

Премьер-министр России Владимир Путин проведет 12 апреля 2012г. совещание по развитию российских космодромов. Совещание пройдет в знаменитом месте, в Московском Планетарии.



На мероприятии будут предметно затронуты вопросы развития наземной космической инфраструктуры России, ход выполнения соответствующих целевых программ. В совещании примут участие заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, глава Роскосмоса Виктор Поповкин, руководители ряда регионов, представители профильных ведомств и предприятий, сообщает РБК.

Планируется, что В. Путин вручит первые правительственные премии имени Гагарина. Приуроченная к 50-летию полета Ю. Гагарина, премия присуждается, начиная с 2011г., ее размер составляет 1 млн руб.



