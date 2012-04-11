50 рублей за час или проезжай мимо - Бульварное кольцо

С 1 января 2013 года все парковки в пределах Бульварного кольца Москвы станут платными. Тариф - 50 рублей в час. Стоимость парковки не будет зависеть от районов в центре города.



Сейчас городские власти готовят нормативные акты, которые будут регулировать и администрировать работу парковочного пространства города. "Все необходимые правовые акты будут готовы к сентябрю этого года. В этих документах содержатся и разделы, которые разрешат введение платы за парковку", — сообщил сегодня глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, сообщают «Вести».

Уменьшения парковочных мест в центре столицы не произойдет.



