Открытый гей Финляндии хочет представить своего мужа губернатору Петербурга

"Как будет по-русски "Могу ли я представить Вам своего мужа"?" – спросил член Городского совета Хельсинки Вилле Юликахри. Открытый гей, он собирается представить губернатору Петербурга своего супруга.



Тем самым Юликахри, вместе с партнером проживающий в районе Пунавуори, прокомментировал в своем блоге грядущий визит Георгия Полтавченко в Хельсинки.

Вилле Юликахри написал о том, что завтра во Дворце "Финляндия" состоится праздничный семинар по случаю 200-летия Хельсинки в статусе столицы Финляндии, в котором помимо президента Финляндии, мэра Стокгольма и мэра Турку примет участие и губернатор Санкт-Петербурга. "Да, тот самый губернатор Г. Полтавченко, который утвердил закон о запрете пропаганды гомосексуализма," - подчеркнул Вилле Юликахри, сообщает fontanka.fi.



"Я не собираюсь демонстративно покидать мероприятие, я буду сидеть в первом ряду в качестве заместителя председателя городского Совета Хельсинки вместе со своим мужем. Показывая тем самым, что в цивилизованных странах права гомосексуалистов - это права человека", - заявил Вилле Юликахри.

Также он поинтересовался у читателей, может ли кто-нибудь одолжить значок с радугой, чтобы вдеть его в петлицу пиджака.

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Также в "Фейсбуке" организация по защите прав гомосексуалистов SETA приглашает участвовать в демонстрации против петербургского закона, запрещающего пропаганду гомосексуализма. Демонстрация запланирована на 13.00 - 14.00 и состоится напротив Дворца "Финляндия" (где пройдет праздничный семинар с участием губернатора Петербурга.)

Принятый петербургским ЗакСом закон, ограничивающий пропаганду гомосексуализма, вызвал широкий резонанс в Финляндии. Страна планирует привлекать больше туристов и из России, поскольку там отношение к геям становится негативнее. Туристы-геи, которых привлекает толерантность Хельсинки, приносят столице Финляндии 50 - 100 млн евро в год. Хельсинки позиционирует себя как дружелюбный по отношению к гомосексуалистам город: на карте финской столицы можно найти около 30 мест для геев.



По сообщению пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, губернатор Георгий Полтавченко 12 апреля во главе официальной делегации Санкт-Петербурга посетит Хельсинки с однодневным визитом.

Визит приурочен к 200-летию провозглашения Хельсинки столицей Финляндии. В рамках визита губернатор встретится с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё, мэром Хельсинки Юсси Паюненом и мэром Турку Алекси Ранделлом.

Кроме того, Георгий Полтавченко примет участие в заседании Группы финляндских советников при правительстве Санкт-Петербурга.







