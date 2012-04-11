Собственники жилья обязаны установить водосчетчики до 1 июля

1 июля 2012 года заканчивается срок, отведенный федеральным законом на то, чтобы все жилые помещения были оборудованы приборами учета воды. Счетчики воды, тепловой и электрической энергии должны стоять у каждого.



Времени остается мало, поторопитесь вызвать сантехника. Самостоятельная установка счетчика воды по закону возможна, если ее будет осуществлять специалист, который опломбирует узел учета воды и составит специальный акт о вводе в эксплуатацию прибора учета. Сантехник должен обязательно проверить состояние труб и стояков, чтобы исключить возможность протечек. Счетчик воды при установке обязательно должен быть опломбирован. Управляющая компания имеет право проверить правильность снятий показаний с прибора, а так же его исправность, сообщает uznayvse.ru

В случае неисправности прибора, расчет произведут в соответствии с нормативами.



1 января 2015 года истечет срок обязательной установки приборов учета газа.



