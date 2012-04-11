Генпрокуратура РФ отменила решение о прекращении уголовного дела против Гаева

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Марина Гриднева сообщила в среду, что ведомство отменило решение Следственного департамента МВД РФ о прекращении уголовного преследования бывшего руководителя московского метрополитена Дмитрия Гаева.

Марина Гриднева сказала: "Генеральная прокуратура Российской Федерации установила, что постановление о прекращении дела является незаконным", "заместитель генпрокурора России Виктор Гринь отменил постановление о прекращении уголовного дела в отношении бывшего руководителя ГУП "Московский метрополитен" Дмитрия Гаева".

Представитель генпрокуратуры РФ также отметила: "Как установлено патентной экспертизой, действия Гаева по получению патента и заключению лицензионного договора противоречат законодательству. Имеют место и другие нарушения при принятии решения о прекращении уголовного преследования Гаева".

По ее словам, дело направлено на дополнительное расследование.