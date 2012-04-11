Шеину нужно срочно прекратить голодовку - доктор Лиза

Депутату-эсеру Олегу Шеину, а также еще двум протестующим против итогов выборов мэра Астрахани, участвующим в акции с первого дня, необходимо срочно прекратить голодовку по состоянию здоровья.



Об этом сообщила сегодня врач паллиативной медицины Елизавета Глинка, известная в интернет-сообществе как доктор Лиза.

Эсеры отказываются от еды уже 27 сутки. За время акции было госпитализировано 6 человек.

"Троим голодающим нужно срочно выйти из акции, в том числе Олегу Шеину и журналистике Елене Гребенюк, которые голодают с первого дня акции. Шеин держится на одном адреналине", - сказала Глинка, которая вернулась из Астрахани сегодня ночью.

Она добавила, что Шеин готов к диалогу. Нужно заканчивать эту голодовку. И властям, и всем сторонам (конфликта) нужно искать компромиссное решение, уверена Глинка.

Она также отметила, что журналисты должны призвать свою коллегу Гребенюк приостановить эту акцию. "Сейчас речь идет о спасении жизней", - подчеркнула Глинка, сообщает РИА Новости.

Люди должны по состоянию здоровья выходить из акции, считает Глинка. "Сейчас среди них есть голодающие, которые все равно подойдут к моменту, когда им нужно будет выходить из акции. Есть люди, которые голодают 15 дней, кто-то голодает уже 16 дней. Эти люди сменяли, тех, кого увозили в больницу", - отметила она.





