Сергей Собянин: Москва отказывается от сотен тысяч мигрантов

Москва больше не будет привлекать в свою экономику сотни тысяч мигрантов в качестве рабочей силы и будет развивать инновационное производство. Такое заявление сделал сегодня столичный мэр Сергей Собянин.



"Очевидно, что условия экономического развития Москвы по сравнению с предыдущими годами, если не радикально, то существенно изменились", - сообщил он на коллегии комплекса экономической политики и развития города. По словам мэра столицы, "в год в городе создавалось по 100-150 тыс. новых рабочих мест, и, естественно, эти трудовые места заполнялись не москвичами, потому что у города нет таких трудовых ресурсов, они замещались трудовыми мигрантами, в том числе из стран ближнего зарубежья". С. Собянин подчеркнул, что такое развитие экономики долго продолжаться не может, потому что это приводит к целому ряду негативных последствий - как социальных, так и транспортных, сообщает РБК.

Мэр Москвы считает, что в дальнейшем "упор развития экономики города необходимо делать на повышение производительности труда, развитие высокотехнологичных и инновационных производств, развитие сферы услуг, здравоохранения, образования, туризма и других". "Мы должны идти по тем направлениям, по которым идут все большие города мира", - отметил Сергей Собянин.



