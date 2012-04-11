Социологи: Россия в середине рейтинга самых счастливых стран мира

Россия заняла 76-ю из 150 строчек в рейтинге самых счастливых стран мира, следует из текста первого в истории Всемирного доклада о счастье, подготовленного по заказу ООН Институтом Земли (Earth Institute) при Колумбийском университете.

В докладе, подготовленном по результатам социологичесского исследования, проведенного Earth Institute под руководством директора института, Джеффри Сакс, отражается новый мировой спрос на большее внимание к счастью и отсутствие страданий в качестве критериев для государственной политики.

По версии Earth Institute, в десятку стран с самыми счастливыми гражданами вошли Дания, Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Канада и Швейцария - средний уровень счастья в этих странах достигает отметки в 7,6 балла по 10-балльной шкале, говорится в результатах исследования, опубликованных в четверг на сайте Earth Institute, передает РИА Новости. Ненамного отстают от них Швеция, Новая Зеландия, Австралия и Ирландия.

Наименее счастливыми, по версии Earth Institute, являются Центрально-Африканская Республика, Бенин и Того - здесь граждане счастливы всего на 3,4 балла из 10 возможных.

Всего в рейтинг вошли более 150 стран мира. Россия занимает в нем далеко не "золотую" середину: по уровню счастья РФ обошли даже Молдавия, Казахстан, Туркменистан и Гондурас.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как уровень благосостояния, социальная поддержка населения, приверженность демократическим принципам и сведения о коррупции. Также составители списка брали во внимание обеспеченность населения рабочими местами и состояние душевного и физического здоровья граждан.