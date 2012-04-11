Миронов решил ехать в Астрахань и поддержать голодающих

Сергей Миронов - руководитель "Справедливой России" и глава ее думской фракции, в среду намерен отправиться в Астрахань для поддержки участников голодовки, протестующих против нарушений во время выборов мэра города.

Лидер эсеров объяснил, почему его фракция покинула зал во время выступления премьер-министра РФ Владимира Путина. Обращаясь к российскому премьеру, Миронов сказал: "У меня было, конечно, заготовлено выступление, в котором я собирался дать оценку работе правительства от имени нашей партии за последние четыре года... Но ситуация сложилась так, что, конечно, я буду говорить о другом... Когда сегодня 27-ые сутки люди в Астрахани голодают, и они действительно, к сожалению, готовы идти до конца, мы не понимаем, почему Вы не нашли времени разобраться в деталях, как Вы сказали".

Он также заявил, что "за последние три года трижды в Астрахани был беспредел на выборах", и обращение в суды не принесло никакого результата, поэтому Миронов и едет поддержать своих коллег в Астрахани.

Напомним, эсер Олег Шеин проиграл выборы мэра, с 16 марта он и его коллеги голодают в знак протеста против нечестного, по их мнению, подсчета голосов. По данным горизбиркома, на выборах 4 марта победил единоросс Михаил Столяров, набравший 60% голосов, у Шеина - чуть менее 30%.