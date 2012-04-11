У Лужкова изъяли приглашение на встречу с Путиным

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков объяснил свое отсутствие на заседании попечительского совета Русского географического общества, которое провел вчера в Санкт-Петербурге премьер-министр Владимир Путин.



По словам Лужкова, 2 апреля он получил приглашение на заседание попечительского совета РГО, но через какое-то время к нему "примчался курьер, который без объяснения причин это приглашение изъял". "Это вызвало у меня неподдельное удивление и не позволило принять участие в заседании совета", - пояснил бывший мэр Москвы.

Лужков является действительным членом РГО и стоял у истоков его становления. При этом Лужков назвал "мелкой провокацией" появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что он "прогулял" заседание, сообщает «Интерфакс».

Заседание попечительского совета РГО состоялось 10 апреля в Санкт-Петербурге. Ведущими мероприятия были президент общества, глава МЧС Сергей Шойгу и Владимир Путин, который с 2009 года возглавляет попечительский совет. На заседании решили оказать помощь журналу "Вокруг света" и телеканалу "Моя планета", также Путин вручил гранты на реализацию научных и просветительских проектов.

Шойгу отметил почетными дипломами попечителей РГО, которые сыграли особую роль в его развитии - губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, вице-президента Сбербанка Алексея Логинова, ректора МГУ имени Ломоносова Виктора Садовничего и действующего мэра Москвы Сергея Собянина.