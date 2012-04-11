Школьники думают, что в России - монархия

Школьники затрудняются ответить на вопросы о форме государственного устройства России, заявила замдиректора Федерального института педагогических измерений Ольга Котова на пресс-конференции сегодня.



Для них это традиционно тяжелые вопросы - о российском государстве. Правильный из ответов - республика, федерация, монархия – выбирают далеко не всегда.

Она добавила, что также школьники зачастую неправильно отвечают на "элементарные вопросы, связанные с социализацией, усвоением основ культур, правосознанием".





