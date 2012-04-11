Мэрия Москвы вынесла на публику деятельность управляющих компаний жилфонда

В российской столице накануне заработал в тестовом режиме городской портал "Дома Москвы". Он позволит любому получить базовую информацию о любом многоквартирном доме, ознакомиться с отчетностью и планами работ управляющих компаний, быстро найти необходимые контакты и узнать часы приема.

"В системе уже работают 397 управляющих компаний, обслуживающих около 90% московского жилого фонда, и свыше 1400 товариществ собственников жилья. В настоящее время площадка используется для раскрытия информации в соответствии с требованиями постановления Правительства № 731, предписывающего управляющие компании стать более прозрачными. Подробные сметы, планы и отчеты по полученным субсидиям раскрыты уже по 17 тыс. договоров управления. Организации загрузили на портал порядка 50 тыс. документов", - сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Возможности системы также будут использоваться для отчетности управляющих компаний перед Мосжилинспекцией, в том числе по содержанию крыш и подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации. Для этого на портале созданы личные кабинеты районных инспекторов Мосжилинспекции, а также префектур, управ и ГУ ИС.

В дальнейшем на портале появятся народные рейтинги управляющих компаний и возможность отправить жалобу на содержание дома через единую систему электронных обращений.