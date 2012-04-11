"Старые", "новые" и даже москвичи-"колхозники" появятся с июля

Депутаты Мосгордумы в среду не стали уравнивать в правах со "старыми" москвичами в организации местного самоуправления жителей территорий, присоединяемых к столице, а узаконили две новых "разновесных" категории.

На заседании столичной гордумы 11 апреля приняты изменения в закон "Об организации местного самоуправления в городе Москве", согласно которому после присоединения новых территорий в столице будет три вида внутригородских муниципальных образований: муниципальные округа (существующие внутригородские муниципальные образования Москвы), городские округа (присоединенные городские округа) и поселения (присоединенные городские и сельские поселения).

Как пояснили в Мосгордуме, к вопросам местного значения для городских округов и поселений отнесены формирование и утверждение местных бюджетов, распоряжение муниципальным имуществом, организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, обеспечение нуждающихся жильем в муниципальном жилом фонде, организация пассажирских перевозок, профилактика терроризма, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, и многое другое, передает РИА Новости. Всего для городских округов установлены 42 полномочия, а для поселений - 37.

При этом объем полномочий органов местного самоуправления в "старой Москве" остался прежним.

Кроме того, для унификации наименований органов местного самоуправления муниципальных образований устанавливаются следующие наименования: представительный орган местного самоуправления - Совет депутатов муниципального округа, Совет депутатов городского округа, Совет депутатов поселения; глава муниципального образования - глава муниципального округа, глава городского округа, глава поселения; исполнительно-распорядительный орган - администрация муниципального округа, администрация городского округа, администрация поселения.

Кроме того, столичный парламент принял изменения в закон "О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве", который устанавливает наименования и дает точные географические описания всех 146 внутригородских муниципальных образований. Также в законе вводится новое понятие "муниципальный округ".

"АН" сообщали, что президент РФ Дмитрий Медведев на совещании в Троицком в понедельник предписал строить "Новую Москву" без гастарбайтеров, руками жителей присоединяемых территорий по проектам ведущих архитекторов мира.

Напомним, решение о беспрецедентном расширении территории Москвы на юго-запад, одобренное Президентом РФ Медведевым, стало самой обсуждаемой в июле минувшего года темой. И остается супертрендом.

Изменение границ столицы произойдет 1 июля 2012 года, до этого срока объявляется переходный период. В результате расширения на северо-запад Москва выйдет на границу с Калужской областью.

Всего к столице перейдет 21 муниципальное образование, в том числе два городских округа - Троицк и Щербинка, а также 19 городских и сельских поселений, входившие в Подольский, Ленинский и Нарофоминский районы Подмосковья. Также к Москве отходит часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья, а к Подмосковью - участок в Куркино.