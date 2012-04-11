Военная техника впервые в этом году пройдет по Дворцовой площади

Парадные расчеты Санкт-Петербургского гарнизона сегодня проведут репетицию военного парада, посвященного Великой Победе. Первый раз в этом году в репетиции парада примет участие механизированная колонна военной техники.



Как сообщили «Конкретно.ру» в пресс-службе ЗапВО, в составе механизированной колонны по Дворцовой площади пройдут оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», комплексы реактивной артиллерии «Град» и «Ураган», артиллерийские системы «Нона» и «Рапира», зенитно-ракетный комплекс «Оса», бронетранспортеры БТР-80 и другая боевая техника.



В связи с проходом колонн военной техники для участия в репетиции Парада Победы с 16 часов 11 апреля и до окончания репетиции свободный проход граждан по Дворцовой площади будет закрыт, автомобильное движение по близлежащим улицам будет ограничено.



Репетиция парада Победы с участием военной техники начнется в 17 часов.



9 мая 2012 года, в военном Параде, посвященном Победе советского народа в Великой Отечественной Войне, примут участие более 1500 военнослужащих и 48 единиц боевой техники. В парадном строю пройдут знаменная группа и парадный расчет Михайловской военной артиллерийской академии, рота барабанщиков филиала Военной академии тыла и транспорта имени генерала армии Хрулева, парадный расчет Военной академии связи имени маршала Буденного, парадный расчет Военно-медицинской академии имени Кирова, парадный расчет Военно-космической академии имени Можайского, парадный расчет Военного учебно-научного центра ВМФ, а также парадные расчеты внутренних войск МВД России и университета МЧС России.

Музыкальное сопровождение военного парада будет осуществлять сводный военный оркестр из 250 духовых инструментов под руководством начальника военно-оркестровой службы Западного военного округа подполковника Сергея Вовка.