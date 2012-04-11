В Москве с поличным задержан за взятку глава налоговой инспекции

В Москве оперативники задержали с поличным главного государственного налогового инспектора Инспекции № 6 ФНС по подозрению в получении взятки в один миллион рублей.

По данным оперативников, чиновник вымогал миллион рублей у руководителя крупной торговой организации за снижение в акте выездной налоговой проверки суммы неуплаченных фирмой налоговых платежей с 4 млн. до 1,9 млн. рублей.

В ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ сообщили, что предприниматель написал заявление в полицию. Незаконная сделка контролировалась оперативниками.

Сотрудник налоговой был задержан при получении денег в одном из московских кафе. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".