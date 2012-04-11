Неутешительные итоги

В Северо-Западной оперативной таможне подведены итоги оперативно-служебной деятельности таможен Северо-Запада (кроме Калининградской области) за первый квартал 2012 года.



Как сообщает пресс-служба СЗТУ, по итогам первых трёх месяцев 2012 года СЗОТ и другими таможнями региона её деятельности возбуждено 50 уголовных дел. Из них 19 уголовных дел возбуждено в отношении конкретных лиц.

В отчётном периоде возбуждено 3414 дел об административных правонарушениях. Наложено административных взысканий на сумму 3527035,0 тысяч рублей.



Размер неуплаченных таможенных платежей составил 66146,0 тысяч рублей, сумма невозвращённой валютной выручки – 4901016,2 тыс. рублей.



Задержано более 30 кг наркотических средств, психотропных и наркотических веществ. По этим фактам из общего числа возбуждено 24 уголовных дела.



К наиболее значимым из них можно отнести следующие факты: в январе текущего года сотрудниками ОБКН Пулковской таможни в качестве наркокурьера-глотателя была задержана женщина, находящаяся на девятом месяце беременности. Гражданка Таджикистана, прибыла в Санкт-Петербург рейсом из Душанбе. В брюшной полости женщины находились 80 капсул с наркотическим веществом «героин» и психотропным веществом «декстрометорфан» общей массой 866,99 гр.

Незадолго до этого оперативниками из ОБКН Пулковской таможни были задержаны два наркокурьера-глотателя из Таджикистана. У одного из задержанных также прилетевшего рейсом из Душанбе в кишечнике находился 71 контейнер с героином, а у другого - 137 контейнеров, в которых находилось более килограмма наркотика.



Кроме того, в январе сотрудниками ОБКН Пулковской таможни было обнаружено в большом количестве запрещенное к ввозу на территорию России сильнодействующее вещество – трамадол. Его доставил в Санкт-Петербург 34-летний гражданин Украины Сингх Д. Сотрудниками Пулковской таможни было изъято 3600 капсул трамадола общим весом 720 граммов.