Следственный комитет России опроверг слухи о том, что причиной крушения самолета Як-42 с хоккейной командой "Локомотив" под Ярославлем стал теракт. Слухи о том, что авиакатастрофа произошла из-за теракта в последнее время стали распространяться именно в Ярославле среди местных жителей.

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сегодня заявил: "Самое главное, на чем основывались следователи, исключая версию теракта, – это результаты взрывотехнической судебной экспертизы, которая не обнаружила никаких следов взрывчатых веществ на фрагментах воздушного судна".

По словам Маркина, такая версия при авиакатастрофах всегда обязательно проверяется наряду с другими. "Так было и в этом случае. К расследованию на самых первых этапах подключились следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, имеющие опыт расследования авиакатастроф. После изучения большого объема материала и получения результатов экспертиз версия теракта отпала практически на первых этапах расследования. Об этом говорил характер повреждений самого самолета, данные о том, что до момента столкновения самолета с землей никаких взрывов на борту не было", - сообщил представитель СК РФ.

Путем проверки и исключения версий преобладающими остались ошибки пилотирования экипажем воздушного судна и ненадлежащая организация работы летно-командного состава авиакомпании. И тем не менее говорить сегодня о приоритетности одной из оставшихся версий пока рано.

Окончательный вывод о причинах, приведших к катастрофе, и виновности конкретных лиц можно будет сделать только после завершения всех следственных действий, в том числе проведения комплексной летной авиационно-технической судебной экспертизы, которая требует длительного времени, сообщается на сайте ведомства.

А кто распространяет слухи вокруг расследования этой трагедии и какую цель они преследуют, можно только догадываться. Но очевидно, что делается это явно не из благих намерений.

Следственный комитет в свою очередь может только гарантировать, что после завершения расследования результаты его будут обнародованы вне зависимости от того, к какому выводу придет следствие и кто все-таки будет назван виновным в этой трагедии.

Напомним, самолет Як-42, на борту которого находились 45 человек, в том числе 37 хоккеистов ярославского "Локомотива", разбился в ярославском аэропорту "Туношна" в сентябре 2011 года. В результате авиакатастрофы выжил только один человек - бортпроводник Александр Сизов.