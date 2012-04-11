Красноярск стал 14-м российским городом -миллионником

Красноярск стал 14-м в списке российских городов-миллионников. В Красноярске во вторник, 10 апреля, в родильном доме № два появилась на свет девочка, которая и стала миллионным жителем города.

Новорожденная малышка ростом 54 сантиметра весит 3,68 килограмма. О рождении миллионного жителя проинформировал специальный счетчик, установленный на официальном сайте администрации города, передает НИА — Хакасия. Данные на счетчик приходят от нескольких ведомств. Около 19:40 по местному времени счетчик показал миллион жителей.

Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов поздравил жителей города с этим событием. «Я поздравляю всех горожан с рождением миллионного красноярца! Мы стали самым восточным городом-миллионником в России. Это открывает большие возможности, но и накладывает новую ответственность», - сказал глава региона.

Статус города-миллионника Красноярска официально подтвержден на федеральном уровне. Теперь у этого города появятся новые перспективы развития.Напомним, во времена СССР города-миллионники имели право на обладание метрополитеном. И сейчас эта привилегия сохранилась.

По количеству городов-миллионеров Россия занимает четвертое место в мире. По состоянию на 1 января 2012 года в стране насчитывалось 13 городов-миллионников:

1. Москва - 11,541 миллиона человек

2. Санкт-Петербург - 4,899 млн.

3. Новосибирск - 1,475 млн.

4. Екатеринбург - 1,353 млн.

5. Нижний Новгород - 1,252 млн.

6. Самара - 1,166 млн.

7. Омск - 1,154 млн.

8. Казань - 1,145 млн.

9. Челябинск - 1,131 млн.

10. Ростов-на-Дону - 1,091 млн.

11. Уфа - 1,066 млн.

12. Волгоград - 1,021 млн.

13. Пермь - 1,001 млн.