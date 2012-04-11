В Москве в скором будущем появится гигантский парк развлечений "Галактика". Многофункциональный развлекательный комплекс, аналогичный американскому Диснейленду, планируется построить на юге Москвы, на пересечении МКАД и Варшавского шоссе.

Площадь проекта составит примерно 700 тыс. кв. метров. В комплекс, как ожидается, войдут и гостиницы, и магазины, а также новая транспортная инфраструктура, пишет РБК. Презентация проекта будет проведена в четверг, 12 апреля.

Ранее в московском правительстве заявили, что новый парк развлечений - аналог Диснейленда будет построен на территории аэродрома "Тушино".

Заместитель мэра по социальной политике Людмила Швецова сообщала, что в программе по благоустройству парков есть 15 новых перспективных территорий, которые предстоит освоить, втом числе, Ходынка, Мневники, Нагатинская пойма, Тушинский аэродром.