Сергея Удальцова полицейские уже задержали около Госдумы

В Москве полиция сегодня уже задержала координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова около Госдумы в центре столицы. Удальцов приехал к зданию Государственной думы для проведения акции "Белая Дума".



Владимир Путин представит парламентариям заключительный отчет о работе правительства. Оппозиционеры запланировали акцию и ее участники хотели спросить у него, когда в России появится легитимная власть, избранная на честных и свободных выборах.Однако сотрудники полиции просят собравшихся у Государственной думы разойтись.

После задержания Удальцова собравшиеся кричали вслед "Позор!". Удальцова задержали, как он только вышел из станции метро "Театральная".

Напомним, полиция усилила охрану возле здания Государственной думы и ужесточила пропускной режим.