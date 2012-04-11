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В Госдуме сегодня ужесточен пропускной режим и усилена охрана

11 апреля 2012, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме сегодня ужесточен пропускной режим и усилена охрана

В Москве сегодня утром полиция  усилила охрану возле здания  Государственной думы и ужесточила пропускной режим. Это связано  с предстоящим отчетом премьер-министра Владимира Путина о работе правительства за год и намеченной оппозиционной акцией "Белая Дума. Зададим вопросы Путину". 

 Рано утром столичная полиция перекрыла все проходы к зданиям нижней палаты парламента как со стороны главного входа, так и с Георгиевского переулка, где расположено новое здание Госдумы, передает РИА Новости.

Возле здания Госдумы стоят несколько автобусов с сотрудниками полиции, в том числе автозаки. По периметру Госдумы стоят дополнительные посты ДПС, которые следят за движением и парковкой автомобилей на прилегающих улицах.

В Думу не пускают по разовым пропускам. Пройти  можно только по служебным удостоверениям и годовой аккредитации.

Напомним, премьер-министр РФ Владимир Путин представит в Государственной думе заключительный отчет о работе правительства за четырехлетний период деятельности кабмина.

Оппозиционеры готовят акцию "Белая Дума. Зададим вопросы Путину". Участники акции намерены взяться за руки и образовать "белое кольцо" вокруг здания, ожидая приезда Путина. Они хотят спросить у него, когда в России появится легитимная власть, избранная на честных и свободных выборах.

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