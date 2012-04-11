Минздрав РФ меняет правила выдачи больничных листов

Минздравсоцразвития России очередной раз меняет правила выдачи больничных. Согласно приказу, изданному ведомством Татьяны Голиковой, лечащие врачи будут выдавать россиянам листки нетрудоспособности на срок до 15 календарных дней вместо десяти.

Но продлевать больничные будет врачебная комиссия медучреждения.

Напомним, до настоящего времени лечащий врач мог сам выдавать больничный на срок до 10 календарных дней и единолично продлевать его на срок до 30 календарных дней. И только если срок временной нетрудоспособности превышал 30 календарных дней, больничный выдавался по решению врачебной комиссии.

В приказе Минздравсоцразвития, опубликованном в «Российской газете», говорится: «При амбулаторном лечении заболеваний (травм), отравлений и иных состояний, связанных с временной потерей гражданами трудоспособности, лечащий врач единолично выдает гражданам листки нетрудоспособности сроком до 15 календарных дней включительно.

При сроках временной нетрудоспособности, превышающих 15 календарных дней, листок нетрудоспособности выдается и продлевается по решению врачебной комиссии, назначаемой руководителем медицинской организации».

Листок нетрудоспособности выдается гражданину по его желанию в день обращения или в день закрытия больничного.Кроме того, фельдшер или зубной врач теперь выдает и продлевает листок нетрудоспособности на срок до 10 календарных дней включительно, тогда как ранее они могли выдавать больничный на срок до 5 дней и продлевать его на 10 дней, а в исключительных случаях после консультации с врачебной комиссией - на 30 дней.

Напомним, с 1 июля 2011 года на всей территории России начали выдавать новые листки нетрудоспособности. Обновились как форма больничного листа, так и порядок его выдачи. В больничных указывают номер медицинской карты. Причина заболевания и условия начисления пособия обозначаются соответствующими кодами. Перечень кодов приводится на обороте больничного листа. ИНН и номер карты пенсионного страхования стали обязательными реквизитами, а заверяют больничный лист не только подписью главного бухгалтера (как было раньше), но и подписью гендиректора. Записи в больничном листе выполняются на русском языке, печатными заглавными буквами чернилами черного цвета. Заполнять больничный лист можно только гелевой, капиллярной или перьевой ручками. Использовать шариковую ручку нельзя, поскольку такие чернила сделают его немашиночитаемым. Также бланк можно заполнить с применением печатающих устройств. По общему правилу пробелы между словами обязательны. Выход за границы отведенного поля не допускается: закончилась строка - запись наименования прекращается.