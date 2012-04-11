Страстная неделя: ожидается максимум потребления воды в Чистый четверг

В Москве завтра, по прогнозам столичных ЖКХшников, ожидается годовой пик водопотребления. 12 апреля - в Великий четверг Страстной недели в этом году предполагается потребление воды в объеме 3,8 млн кубометров.

"Максимальное водопотребление будет в Чистый четверг", - сообщил заместитель гендиректора МГУП "Мосводоканал" Александр Зарубин на заседании комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике во вторник, передает Интерфакс.

"Два дня в году, когда мы можем наблюдать максимальное потребление воды, - это 31 декабря и четверг перед Пасхой", - отметил Зарубин.

Напомним, с Великого Четверга православные христиане начинают приготовления к Пасхе. Верующим необходимо прийти в храмы, исповедаться и причаститься. В доме убирают, пекут куличи, красят яйца. В Чистый Четверг принято встать до восхода солнца и выкупаться — символически очиститься от грехов и суеты.



В Чистый Четверг русские крестьяне очищали дом, двор и огород от накопившегося за зиму сора, грязи и пыли. В первую очередь обновляли и мыли иконы и лампады. Потом тщательно мыли полы, стены, потолки избы, стол и лавки, оттирали песком, скоблили ножом.



После уборки, проведенной в Чистый Четверг, в домах не убирали и не мели полы до Пасхи, чтобы "не засорить глаза лежащему во гробе Христу". В некоторых российских областях в этот день перемывали всю посуду в доме, а молочные крынки еще и окуривали женскими волосами, объясняя важность этого занятия тем, что посуда осквернена прикосновением Иуды Предателя.



В этот день устраивалась большая стирка — перестирывалась вся одежда, постельное белье, скатерти, занавески и полотенца, а также коврики, половики и подстилки. Все выносилось на просушку во двор, а вся семья в ночь с четверга на пятницу ложилась спать на "гороховине", гороховой соломе, которую расстилали на полу. На Русском Севере, например, матери учили дочерей, а тещи — невесток: "Все надо выстирать, даже портяночка и та Пасхе радуется".



Необходимость уборки в Чистый четверг объясняли еще и тем, что празднику Воскресения Христова радуются не только люди и природа, но и животные и каждая вещь и предмет.