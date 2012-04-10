Председатель российского Правительства Владимир Путин во вторник побывал в петербургском театре "Русская антреприза" им. Андрея Миронова. В одном из помещений театра премьер попытался наиграть мелодию "Город над вольной Невой".

Однако через несколько секунд премьер воскликнул: "Оно не настроено!". Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, приглашение посетить театр премьер получил от худрука театра Рудольфа Фурманова еще во время недавней президентской кампании. Об этом сообщает Интерфакс. В ответ на попытку премьера сыграть мелодию на фортепьяно Фурманов заявил, что "оно и не настраивается".