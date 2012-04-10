Доходы Никиты Белых в 2011 году составили 1,8 млн рублей

Доходы Никиты Белых в 2011 году составили 1 млн 854 тыс. руб. Отмечается, что состав имущества, находящегося в собственности губернатора Кировской области за год не изменился.

Никите Белых принадлежит дом площадью 345 кв. м на участке 7 соток в Московской области, а также два автомобиля: Toyota Land Cruiser 100 (2004 г.в., зарегистрирован в г. Перми) и Toyota Land Cruiser 200 (2008 г.в., зарегистрирован в Кирове). Об этом пишет РБК. В Перми в собственности губернатора находятся две квартиры площадью 173 кв. м и 44 кв. м.