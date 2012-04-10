Медведев произвел кадровые перестановки в Следственном комитете

Дмитрий Медведев назначил полковника юстиции Ивана Шеенко на должность руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области. Шеенко будет занимать этот пост 2 года.

Помимо этого, полковник юстиции Александр Клаус был назначен первым заместителем руководителя главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу. Как отмечается в тексте президентского указа, полковник юстиции Марат Зарипов был назначен заместителем руководителя следственного управления СК РФ по Татарстану.