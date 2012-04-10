Следственный комитет может взять на себя все подследственные функции

В будущем Следственный комитет России должен взять на себя все подследственные функции. Об этом во вторник, 10 апреля на заседании "Открытого правительства" заявил президент Дмитрий Медведев.

"Сохранение следствия во всех местах, я имею в виду и МВД, и ФСБ, и с отдельными элементами ФСКН, это для такой страны, как наша, слишком серьезная роскошь", - сказал глава государства, передает РБК. Необходимо, чтобы в будущем Следственный комитет "впитал в себя всю подследственность, которая существует", отметил Медведев.