Путин советует развивать региональные экологические праздники

Председатель российского Правительства Владимир Путин обратился к регионам с призывом развивать собственные экологические праздники. Такое заявление Путин сделал на заседании попечительного совета Русского географического общества (РГО).

В качестве примера премьер-министр назвал волонтерскую акцию по очистке от мусора берегов сибирского Енисея. В мероприятии приняли участие более 1 тыс. человек. Она была организована РГО, передает РБК. "Надеюсь, это станет примером и для других территорий России, положит начало хорошей, крепкой традиции", - сказал Владимир Путин. Он также отметил и другие заслуги РГО в природоохранной сфере.