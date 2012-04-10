Медведев поручит рассмотреть возможность сохранения номера при смене оператора

Дмитрий Медведев планирует дать поручение Министерству связи и коммуникаций РФ рассмотреть вопрос о возможности сохранения номера мобильного телефона при смене оператора. Такое же поручение может быть отдано Генеральной прокуратуре.

"Давайте дадим поручение Министерству связи и многократно упоминавшейся здесь Генеральной прокуратуре", - заявил Медведев, комментируя предложения участников заседания "Открытого правительства", передает РБК. В свою очередь глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев добавил, что его ведомство уже более трех лет рассматривает вопрос о сохранении мобильного номера при смене оператора совместно с Министерством связи.