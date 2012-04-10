На западе Москвы один рынок откроют, а другие - закроют

На западе Москвы 11 апреля 2012г. будет открыт новый универсальный рынок. Крылатский рынок организован по адресу Осенний бульвар, 12. Это единственный универсальный рынок, который сохранится к 2015 г.



Большинство существующих рынков в инфраструктуре Западного округа Москвы будут или закрыты, или перепрофилированы.

Строительство рынка началось в 2001 г. Это четырехэтажное здание (плюс один этаж - подземный). Сам рынок размещается на цокольном этаже площадью 1 тыс. 470 кв. м. Все остальное пространство занято торговым комплексом: на первом этаже должны размещаться товары народного потребления, аптека, химчистка, на втором - промышленные товары, на третьем - общепит и парикмахерская, на четвертом - детские товары.

По российскому федеральному законодательству все рынки, размещенные в некапитальных сооружениях, должны быть упразднены. Поэтому в 201 1г. в Западном округе было закрыто три рынка: ООО "Столичный привоз" в Солнцево, ОАО "Айс-Фили" в районе Филевский парк, ООО "Торговый дом "Никулино Плюс" в Тропарево-Никулино. При этом пять рынков: Матвеевский, Ново-Переделкино, "На Багратионовской", Дорогомиловский, Центральный Солнцевский - были переведены в сельскохозяйственные.

Сейчас в Западном округе Москвы работает восемь рынков. Шесть из них - сельскохозяйственные, один - универсальный и один - строительный. Но уже к 2015г. в Западном округе останется три рынка: два сельскохозяйственных (Дорогомиловский, Кунцевский) и один универсальный (Крылатский), сообщает РБК. При этом открываются ярмарки выходного дня и новые торговые комплексы.



