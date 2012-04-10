Депутаты прекрасно отдохнули за госсчет? (ВИДЕО)

Несколько дней назад, напомним, группа депутатов из славного экс-Сталинграда отправилась в Италию для…

Вот здесь цели визита расходятся в толковании. Сами путешественники клятвенно заверяют – поехали, мол, для изучения передового итальянского опыта, дабы затем внедрить его на благо родного региона. А злобные блогеры и иже с ними твердят – ничего подобного! Отдохнуть за государственный счет – да, отметить день рождения высокопоставленного чиновника – да. Насчет «опыта» - данных нет.

Как бы там ни было, делегация вернулась в родные пенаты. И выдала на гора признание. «…Депутат Попков (заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальной политике и дорожному комплексу) сообщил журналистам, что напряженная работа выражалась в посещении дегустационного зала на винзаводе.»- пишет проживающий в Италии же Андрей Мальгин в своем блоге на сайте «Эха Москвы». И приводит в качестве доказательства вот это видео.