Государственная Дума не создает совет "по борьбе с цветным революциям". Об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий. По его словам, "это полная чушь". При комитет создается экспертный совет.

Как отметил Слуцкий, "это экспертно-консультативный совет при комитете, а не совет по вызовам и угрозам, борьбе с "оранжевой" угрозой". "Журналисты что-то перепутали", - заявил глава комитета ГД, передает РБК. В случае создания, считает Слуцкий, совет станет "обычной и одной из рядовых структур нижней палаты, создание которых обусловлено думским регламентом".