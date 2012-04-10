Киевляне протестуют против убийства бродячих собак (ВИДЕО)

По самым скромным подсчетам в Киеве около 20 тысяч бездомных собак. Живущих в приюте стерилизовали. Убить остальных - не выход. Если бродячих собак усыплять, то включаетсямеханизм защиты, и они быстрее размножаются.

Это в Киеве поняли еще пять лет назад. С тех пор собак стерилизуют и отпускают на те же улицы в расчёте на естественную убыль. Тем не менее инициативу проявляют дворники и киевляне-добровольцы, которые называют себя догхантерами. По их мнению, бездомные собаки на улицах – абсолютное зло. Они сбиваются в стаи, бросаются на людей. Одного из таких "охотников" сейчас судят за варварское обращение с животными. В приюте же признают: всех стерилизованных собак оставить не могут.

"Городской приют один. Есть несколько частных, но это не решает проблемы. Нужно ещё около тридцати приютов", — говорит Александра Бруханская, пресс-секретарь Киевского приюта для собак.

На Крещатике стоят с лозунгами: "Власти, не убивайте собак". Только перед Евро-2012 к ним добавилась футбольная атрибутика.

До Евро-2012 киевские власти хотят успеть построить ещё один собачий приют на три тысячи мест. Но вряд ли это решит проблему. В соседней Польше таких собак охотно берут домой. В Варшаве после отлова в приюте остаётся только пять процентов. В Киеве - наоборот. Устройством собак здесь в основном занимаются активисты в Интернете, сообщают «Вести».

За месяц такое сетевое сообщество пристраивает от 10 до 15 животных — меньше, чем четверть процента бродячих собак столицы.