Госдума готовит законопроект о снижении уголовной ответственности до 12 лет

В нижней палате российского парламента идет подготовка законопроекта о снижении возраста уголовной ответственности с 14 до 12 лет. Речь идет о снижении возраста уголовной ответственности только за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Об этом сообщил лидер ЛДПР и ее парламентской фракции Владимир Жириновский. По его словам, в мировой практике принято устанавливать уголовную ответственность с раннего возраста. В некоторых странах она наступает с 9 лет, отметил Жириновский, передает Интерфакс. Он также привел в пример Англию, где уголовная ответственность наступает с 10 лет.