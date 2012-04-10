Среди ушедших из МВД были владельцы островов и отелей

Среди тех сотрудников Министерства Внутренних Дел России, которые ушли из органов еще до начала переаттестации, были милиционеры с "островами на Днепре" и "отелями в Черногории".



Об этом сообщил начальник департамента гослужбы и кадров МВД РФ Владимир Кубышко на заседании президентского совета по правам человека, посвященном полицейской реформе.

Еще до начала переаттестации около 44 тысяч человек сами написали рапорта. У них просто не было шансов пройти переаттестацию, так как они не могли внятно объяснить, откуда у них острова на Днепре, или почему на жену записан отель в Черногории. После переаттестации в суды обратилось 282 человека. "Были проблемы, мы согласны. Нам не у кого было списывать, аналогичной процедуры, наверное, ни одна полиция мира не знала. Негде было посмотреть и почитать, как надо", - добавил Кубышко и отметил, что внеочередная переаттестация, "вне всякого сомнения, была нужна и пошла во благо", сообщает РИА Новости.

В ходе реформы общий штат сотрудников МВД был сокращен на 22%, а для перехода на службу в полицию работники органов должны были пройти переаттестацию (завершилась к 1 августа 2011 года). Должностей в ходе реформы лишились многие милицейские генералы.

Также, в соответствии с планом преобразований, сотрудников МВД избавят от функции проведения техосмотра автомобилей, а медвытрезвители при органах внутренних дел будут переданы в систему здравоохранения.



