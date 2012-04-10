Сергей Мавроди оплатил все 10 штрафов на сумму 20 тысяч рублей

Сергей Мавроди оплатил десять штрафов на общую сумму 20 тысяч рублей. Штрафы были назначены основателю финансовой пирамиды "МММ" на прошлой неделе мировым судьей. Все штрафы были оплачены на днях.

В ближайшее время квитанции о переводе будут переданы в суд, сообщил адвокат Мавроди Роман Табачков. По словам защитника, его подопечный пока не принял решения, будет ли он обжаловать эти постановления, передает Интерфакс. Основатель "МММ" был оштрафован на 20 тысяч рублей 3 апреля за неуплату десяти штрафов в одну тысячу рублей.