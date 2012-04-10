Активистки FEMEN били в колокола Софийского собора

Пятеро активисток женской организации FEMEN провели акцию протеста против лишения женщин права на аборт. Для этого они забрались на колокольню Софийского собора в центре Киева.



Девушки ударили в колокола и вывесили 7-метровый плакат с белой надписью "STOP" на черном фоне, сообщается на странице организации в социальной сети.

Тем самым представительницы FEMEN выразили протест против "заговора церкви и государства", направленного на лишение женщин права на аборт и отраженного в законопроекте #10170. Этот законопроект депутата фракции БЮТ-Батькивщина Андрея Шкиля был зарегистрирован в Верховной Раде 12 марта.



