Депутаты Госдумы согласились увеличить майские праздники на два дня

Все фракции Госдумы поддержали сегодня законопроект, в соответствии с которым выходные на майские праздники увеличатся на два дня за счет новогодних каникул. Депутаты рассмотрели поправки в трудовой кодекс РФ на заседании палаты сразу во втором и в третьем чтениях.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев пояснил, что предлагается сократить зимние каникулы с десяти до восьми дней — они продлятся с 1 по 8 января включительно.

"Два освобождающихся дня правительство РФ сможет заблаговременно, не позднее, чем за месяц до нового года, прибавлять к любому государственному празднику. Мы предполагаем, что это будет либо 1 мая, либо 9 мая, в зависимости от того, какой из этих дней будет ближе к выходным, и где можно будет создать каникулы", — сообщил Исаев.

По его словам, предполагается также предоставить право переноса майских дней и парламенту — через федеральный закон, передает ИТАР-ТАСС. В этом году праздничными будут 6, 7, 8 и 9 мая.

Напомним, премьер-министр Владимир Путин в конце марта подписал постановление, согласно которому с этого года дни с 6 по 9 мая будут выходными. Длинные выходные решено компенсировать двумя рабочими субботами – 5 и 12 мая.

"Многие люди высказывают заинтересованность в том, чтобы в это время было больше выходных дней, чтобы можно было поехать на участки, на огороды", - говорил глава правительства.

Опрос портала Superjob.ru показал: россияне неоднозначно восприняли постановление Путина об изменении продолжительности майских праздников. Основная причина недовольства – две рабочие субботы: "Отдыхать всегда хорошо, но работать с одним выходным и в состоянии стресса – это перебор"; "Шестидневные рабочие недели – это каторга".Но большинство россиян довольны длинными выходными довольны. Удлиненные майские позволят им осуществить свои планы и провести время с пользой: "Хорошо! Всё успеем посадить на огородах вовремя, и на отдых время останется. А что делать во время длинных зимних каникул? Абсолютно нечего!".

"Май – замечательное время. Большинство российских граждан с удовольствием проведёт выходные на загородных участках. Многие мои знакомые используют выходные для туристических поездок", - пояснют участники опроса.