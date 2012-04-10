Действующий мэр Астрахани Михаил Столяров избран на законных основаниях и является легитимным главой муниципального образования Астрахани. Об этом сегодня заявил губернатор области Александр Жилкин.



Жилкин утверждает, что согласно проверке, проведенной областной прокуратурой, было опрошено 1656 человек, проверено 138 избирательных участков и каких-либо нарушений в ходе проведения выборов выявлено не было, сообщает «Интерфакс». Поэтому мэр Астрахани Михаил Столяров является законно избранным и легитимно действующим главой города.

При этом он считает, что прибывшие в Астрахань оппозиционный политик Алексей Навальный и с ним несколько человек пытаются "раскачать ситуацию". "Они пытаются мутить воду в Москве, но и там это уже, похоже, надоело. Очевидно, решили попробовать с Астраханью", - сказал Жилкин и порекомендовал Навальному "убраться с астраханской земли".



