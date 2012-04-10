Губернатор Волгоградской области не вернулся из заграницы

Прибывшая во вторник ночью самолетом из Италии волгоградская делегация чиновников в большинстве своем старательно обходили журналистов, спешно покидая аэропорт. Никто из них не стал отвечать на вопросы.

Ни один представитель регионального правительства не дал комментарии по поводу скандальной поездки на Апеннины. Лишь трое депутатов регионального парламента не отказались общаться и эмоционально попытались объяснить цели и итоги 5-дневного вояжа в Тоскану, сообщает «Интерфакс».

Губернатор региона Сергей Боженов в Волгоград не прилетел. Зарубежную поездку он продолжит в Баден-Бадене (Германия), где, как сообщила ранее пресс-служба областного правительства, 12 апреля примет участие в совместном заседании российского и германского координационных комитетов Форума "Петербургский диалог".

Ранее «АН» писали, как в Госдуме сегодня прокомментировали поездку волгоградских чиновников и парламентариев, которая вызвала активные обсуждения блогеров.



