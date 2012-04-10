Участники голодовки в Астрахани подготовили судебный иск, москвичи их поддержали

Оппозиционеры из Москвы, в том числе координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, решили отказаться от еды в знак солидарности Олегу Шеину и его сторонникам, проводящим голодовку в Астрахани.



"Нам нужна реакция власти на этот вопиющий случай фальсификации на выборах! Я уже человек опытный, участвую в голодовках не впервые, но, если кому-то станет плохо и он по медицинским причинам будет вынужден завершить голодовку, я уверен, на его место придут другие активисты", - заявил Удальцов, сообщает utro.ru.

Участники голодовки в Астрахани, протестующие против итогов выборов мэра, уже подготовили судебный иск и до конца недели подадут его в суд, сообщил сегодня эсер Олег Шеин.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сегодня написал в своем микроблоге в Twitter, что по его запросу получен доступ к записям веб-камер со всех 203-х избирательных участков Астрахани.

По словам Шеина, Минкомсвязи действительно предоставило ключи ко всем кодам видеозаписей, однако их еще нужно скачивать, на что уйдет время.

"Минсвязи обещало также чуть ли не сегодня дать информацию и на (жестких) дисках. Поэтому мы ждем этого. Как только у нас будут диски - иск уже давно подготовлен - мы сразу его вносим в суд", - сказал Шеин в эфире радиостанции "Коммерсант ФМ".

В своем блоге в ЖЖ он уточнил, что если во вторник будут получены жесткие диски, то иск в суд будет подан в среду. Если же придется скачивать записи в интернете, то иск будет подан "через день-два".



