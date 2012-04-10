Православный автопробег в поддержку патриарха Кирилла планируется в Москве

Группа граждан планирует провести 21 апреля вечером автопробег по Садовому кольцу Москвы в поддержку Русской православной церкви. Акция стартует в 21:00 с проспекта Сахарова.

Автопробег пройдет в преддверии воскресного всероссийского молебна и стояния в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени, которые состоятся во всех епархиях Московского патриархата.

"Информационно-политическое покушение на патриарха Кирилла и волна кощунств в православных храмах - это покушение на Россию, на наши ценности и святыни. Если народ будет лишен святынь, то его можно брать голыми руками", - заявили инициаторы акции, сообщает «Интерфакс».

Они приглашают участвовать в автопробеге как верующих, так и "неверующих патриотов России".

Православные намерены выйти на автопробег и с лозунгами защиты программы по строительству 200 православных храмов в новых районах Москвы.



