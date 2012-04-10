Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что его ведомство технически готово допустить грузинскую минеральную воду «Боржоми» на российский рынок. Непосредственная работа по возвращению «Боржоми» может начаться после согласований на уровне МИД. Специально для «АН» на вопрос «Почему в Кремле решили поступиться принципами и разрешить Грузии лечить свою изжогу с помощью натурального «Боржоми»?» отвечают…

Николай Сванидзе, тележурналист, руководитель Института Массмедиа РГГУ, член Общественной палаты РФ:

«Могут же дети чиновников спокойно учиться на Западе»

- В Кремле есть масса возможностей лечить изжогу, не заключая международных договоренностей. Думаю, что там могут себе обеспечить энное количество емкостей «неофициально подковровым» способом. Ведь могут же дети чиновников спокойно учиться на Западе, несмотря на наши прохладные отношения, и никакие политические дрязги на это абсолютно не влияют. Запрет «Боржоми» просто смешон, и это была чисто политическая акция. Все мы выросли на этой воде, и совершенно неважно, производилась она в самом Боржоми или же в Загорске. Важно то, что это очень хорошая, вкусная и полезная минеральная вода! К сожалению, и сейчас российско-грузинские отношения далеки от идеала. Думаю, допуск «Боржоми» на рынки России – это правильный ход, направленный на то, чтобы продемонстрировать мировому сообществу нашу адекватность. Ведь если запрещают минеральную воду и грузинские вина, то остается только запретить лаваш и фильм «Мимино».

Георгий Данелия, кинорежиссер, народный артист СССР:

«США сразу бы свернула свою ПРО!»

- Когда хотели наказать Данию, перестали покупать сыр и масло. Молдавию – не покупали вино. А что у Грузии – «Боржоми»! Вот ссора с США – запретить окорочка! Жаль, не додумались запретить пепси и колу! Как бы сейчас шарахнули по этим напиткам, так США сразу бы свернула свою ПРО! Надо про это подсказать Онищенко. А запрет «Боржоми» - это мелочи. Я не понимаю, причем здесь вообще эта вода? И вообще наши страны дружат не одну сотню лет, а «Боржоми» запрещали всего один раз. По-моему, эта минеральная вода – некий эталон нашей дружбы. То есть с кем ты пьешь «Боржоми», тот твой лучший друг, а уж если не пьешь… А может, кто-то просто соскучился по «Боржоми»? Это же была очень популярная вода, правда, сейчас из тех, кто ее любил, многие уже состарились.

Вадим Густов, член комитета Совета федерации по делам СНГ, бывший первый зампред правительства РФ (1998-1999 гг.):

«Я сам однажды на такое наткнулся…»

- «Боржоми» снова будем пить, и никому от этого хуже не будет. Кто любит, тот пусть эту минералку и пьет. Правда, я сам однажды на такое наткнулся, но это воду так уже в Москве «очистили»… В России всю жизнь уважали грузин, ведь это гостеприимный народ с мощной курортной базой, куда при определенных условиях россияне вновь будут с удовольствием выезжать. Мы соседи, и жизнь все выстроит сама. За последние 10-15 лет не менее 600 тыс. грузин переехали в Россию и получили здесь гражданство. Они более быстро решили все проблемы, чем, скажем, азербайджанцы (я уж не говорю о молдаванах), то есть грузинская нация более адаптирована в российскую действительность. Грузия сегодня нужна США только для того, чтобы втащить туда военную базу, а грузинские товары никогда не найдут места ни в Америке, ни в Европе. Что, грузинское вино появится в Англии? Конечно, нет. Для Грузии – только рынки России и СНГ. Когда Грузия повела себя по отношению к России беспардонно во всех отношениях, то ей и были поставлены жесткие условия. Но ведь верно и то, что грузинского вина разливали раз в десять больше, чем производили.

Александр Метревели, телекомментатор, заслуженный мастер спорта СССР:

«Решили запастись минералкой перед майскими праздниками?»

- Надо было разрешать «Боржоми» сразу после затяжных новогодних праздников, а сегодняшние разговоры мне просто непонятны. Может, решили запастись минералкой перед майскими праздниками? Уж сколько лет Онищенко говорит, мол, вот сейчас, сегодня, завтра, послезавтра… Но мне во все это верится с трудом, и все прекрасно понимают, что это политическая игра. Просто должно быть какое-то политическое указание, и он его, видимо, получил.