Россия и Польша сегодня вспоминают жертв крушения Ту-154 под Смоленском

Сегодня, во вторую годовщину крушения самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского под Смоленском, Россия и Польша вспоминают жертв авиакатастрофы.

Родственники погибших, а также представители польчкой официальной делегации из Польши возложат венки и цветы к памятному камню на месте трагедии. Ровно в 10.41 мск объявили минуту молчания.

Запланированы выезд официальной правительственной делегации в Смоленск и Катынь, богослужение в Варшаве с участием президента Бронислава Коморовского, возложение венков на Военном кладбище, а также марш Памяти, организуемый партией Ярослава Качиньского "Право и справедливость", передает РИА Новости.

Официальную правительственную делегацию, которая посетит Смоленск и Катынь, возглавит министр культуры и национального наследия Польши Богдан Здроевский.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в Варшаве будет примет участие в мемориальных мероприятиях на Военном кладбище Повонзки, где похоронены жертвы авиакатастрофы и установлен памятник.

Президент Польши Бронислав Коморовский будет присутствовать на богослужении в память о жертвах авиакатастрофы под Смоленском.

Политики партии Ярослава Качиньского - брата-близнеца погибшего в авиакатастрофе презента Леха Качиньского - "Право и справедливость" совершат марш Памяти к президентскому дворцу, где зажгут свечи.



Напомним, что самолет Ту-154 с делегацией чиновников и президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. На борту авиалайнера находились 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Погибли все.