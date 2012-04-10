В Астрахани беспорядки, произошли драки голодающих с их оппонентами

В Астрахани голодающие, протестующие против итогов выборов мэра, устроили сегодня несанкционированную уличную акцию, переросшую в драки с оппонентами. Полиция пытается справиться с возникшей ситуацией.



Во вторник участники голодовки во главе с Шеиным и прибывшим из Москвы блогером Алексеем Навальным покинули здание, где разместился штаб участников акции, но на улице их уже ожидала толпа сторонников победившего на выборах мэра, которые рано утром также устроили свою несанкционированную акцию. Завязались несколько потасовок. Полиция растаскивала противников. Из-за толпы оппонентов участникам голодовки пришлось изменить маршрут и пойти в другую сторону. Полицейские разделили противоборствующие стороны. Участники голодовки во главе с Шеиным и Навальным направились в сторону здания обладминистрации.



Полиция заблокировала подходы к зданию, перекрыв путь протестующим. Предприняв безрезультатные попытки прорвать цепь полицейских, участники голодовки устроили неподалеку импровизированный митинг, на котором выступили Шеин и Навальный, сообщает РИА Новости.



На месте находится и глава областной полиции Григорий Кулик. Участники несанкционированной акции обратились к нему с просьбой разблокировать им путь, заявив, что они ничего не нарушают. Сейчас участники голодовки ждут, что решит полиция.

Ранее "АН" сообщали, что Алексей Навальный и врач Елизавета Глинка приехали в Астрахань для поддержки участников голодовки.

Сторонники экс-кандидата в мэры эсера Олега Шеина объявили бессрочную голодовку 16 марта. По данным горизбиркома, на выборах мэра победил единоросс Михаил Столяров, набравший 60% голосов. Шеин стал вторым, получив чуть менее 30%. Его сторонники заявили, что не признают итоги выборов, поскольку, по их словам, имели место массовые нарушения во время подсчета голосов.





