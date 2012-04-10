Тех, кто признал незаконной организацию Михалкова, накажут

В начале марта Акушинский районный суд Дагестана признал незаконной регистрацию РСП в Минюсте, а значит, лишил Российский союз правообладателей (РСП) права на сбор "налога на болванки".

Иск с таким требованием подал дагестанский исполнитель шансона Магомедрасул Курбанмагомедов. В иске шла речь о том, что в соответствии с Гражданским кодексом право получать вознаграждение за использование авторских прав могут только сами авторы, исполнители и производители фонограмм и т.д., но среди учредителей РСП их практически нет.



В январе еще один певец, Шарип Гусейнов, подал заявление в Кайтагский районный суд Дагестана. В нем певец оспаривал действия Росохранкультуры (сейчас Минкультуры РФ) по аккредитации ВОИС, взимающей отчисления в пользу исполнителей и изготовителей фонограмм. Как сообщалось ранее, в августе 2009г. ВОИС получила аккредитацию Росохранкультуры на осуществление прав исполнителей и изготовителей фонограмм на получение вознаграждения за публичное исполнение, а также сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях. Судья Р.Амирбеков принял дело к рассмотрению, однако из-за его болезни оно было принято к производству председателем Кайтагского суда Дагестана Рабаданом Шахбановым, который в марте 2012г. вынес определение о прекращении производства по делу в связи с отказом Ш.Гусейнова от заявленных требований.



В свою очередь, представители РСП и ВОИС обратились с жалобой в Верховный суд Дагестана на неправомерные действия судей. По результатам проверки председатель Верховного суда внес представление в квалификационную коллегию судей Дагестана о привлечении к дисциплинарной ответственности судей М. Исмаилова и Р .Амирбекова.



"Сейчас под дисциплинарной ответственностью понимается как нарушение служебных обязанностей и их ненадлежащее исполнение, так и бытовое нарушение правил судейской этики, - прокомментировал экс-зампред Верховного суда, руководитель Центра частноправовых исследований Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Виктор Жуйков.

- Есть два вида дисциплинарной ответственности - предупреждение и прекращение полномочий. Предупреждение - это некий морально-репутационный рычаг давления на судью". По его словам, большое количество предупреждений необязательно ведет к прекращению полномочий судьи, сообщает РБК. Тенденция привлечения судей к такой ответственности все усиливается. "Чаще всего судей наказывают за те или иные решения, которые потом пересматриваются или отменяются", - добавил он.





