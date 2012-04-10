Временным главой полиции Татарстана назначен Рафаиль Гильманов. Гильманов занимал должность заместителя главы МВД республики.

В понедельник, 9 апреля, президент РФ Дмитрий Медведев освободил от должности главу МВД Татарстана генерал-лейтенанта полиции Асгата Сафарова. Источник "Интерфакса" сообщал, что новым руководителем МВД Татарстана, вместо Сафарова, может стать назначенец из центра.

Напомним, Сафаров 5 апреля подал рапорт об отставке после того, как вскрылись случаи пыток задержанных в ОВД "Дальний" в Казани. Масштабные проверки и расследования в Татарстане начались после смерти задержанного Сергея Назарова.

Перед операцией в больнице, куда Назаров был доставлен из полиции, он успел рассказать родственникам, что в "Дальнем" над ним жестоко издевались.