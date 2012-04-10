Чему научились волгоградские депутаты в Италии в Монтекатини? (ВИДЕО)

Волгоградские чиновники недоумевают, почему общественность заинтересовалась их поездкой в Италию, где делегация во главе с губернатором Волгоградской области остановилась в пятизвездночном отеле в курортном городке Монтекатини в Тоскане.

Самолет с депутатами приземлился глубокой ночью. Ряд сотрудников областной администрации рассказали о перспективах сотрудничества, наметившихся в ходе переговоров и посещения ряда предприятий в Италии. По мнению депутатов, "ажиотаж", поднятый в СМИ, - заказ.

Кем оплачивалась поездка, была ли она рабочей; почему ехать понадобилось именно в разгар пасхальных каникул. На вопрос, была ли у поездки именно деловая цель, депутат Владимир Попов ответил, что он совместил деловые цели и свой отпуск, при этом ему поездка "обошлась в 70 тысяч рублей за саму поездку".

История с поездкой в Тоскану волгорадских депутатов получила огласку после появления в Интернете ролика, на котором видно, как чиновники с семьями съезжаются в местный аэропорт. Ряд блогеров и журналистов поставил под сомнение деловой характер поездки. Их поездкой уже заинтересовались в Госдуме. В Генпрокуратуру направлено обращение с просьбой проверить, нет ли в этом коррупционной составляющей.

Волгоградские депутаты намерены разбираться со слухами. Депутаты придерживаются версии, согласно которой это была рабочая поездка, исключительно полезная для дальнейшего развития региона.