Между Минском и Москвой будет летать ежедневно по 5 самолётов РФ и Беларуси

Между Минском и Москвой с конца апреля и на протяжении всего летнего периода будут летать по 5 самолётов в день белорусских и российских перевозчиков, сообщил в понедельник вице-премьер РБ Анатолий Калинин.

"АН" писали, что 5 апреля Минтранс РФ заявил, что Россия и Белоруссия 9 апреля возобновят переговоры по проблеме авиасообщения между двумя странами.

По результатам проведенной консультации разногласия в области пассажирских авиаперевозок между сторонами были сняты, заявил журналистам в понедельник в Минске Анатолий Калинин, передает Интерфакс. Он уточнил, что стороны достигли договоренности об осуществлении в летний период рейсов на линии "Минск-Москва" с частотой 5х5.

"АН" писали, что 5 апреля глава "Белавиа" Николай Гусаров посетовал на неуважение в действиях "Росавиации", запретившей белорусской стороне с 13 апреля выполнять полеты во все регионы России.

Напомним, авиасообщение между Москвой и Минском было прервано утром 26 марта, так как стороны не смогли договориться о количестве рейсов. При этом, Росавиация заявила, что снятие всех ограничений в воздушном сообщении между Российской Федерацией и Республикой Беларусь позволит значительно снизить стоимость авиабилетов для пассажиров.

Российские авиавласти отозвали разрешение у белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение полетов в Москву. В ответ Белоруссия отозвала разрешение на полеты в Минск у всех российских перевозчиков. Чуть позже в понедельник стороны договорились снять запрет на авиасообщение между Минском и Москвой до четверга, 29 марта до переговоров.

После переговоров было решено - разрешить авиакомпаниям России и Белорусси полеты между странами до 10 мая.

Но 5 апреля Белоруссия направила авиационным властям России информацию о своем намерении с 13 апреля в одностороннем порядке сократить число рейсов российских авиакомпаний из Москвы в Минск.