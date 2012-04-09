Ространснадзор: ATR-72 UTair скорее жив, чем мёртв! А, может, наоборот

Ространснадзор, возможно, и не приостанавливал в понедельник эксплуатацию самолетов ATR-72 авиакомпании UTair в связи с тюменской катастрофой, а предложил авиакампании сделать это добровольно. А может, приостановил.

"АН" писали, что ранее сообщалось, что Ространснадзор приостановил выполнение авиакомпанией UTair полетов на самолетах типа ATR-72 до установления причин, приведших к катастрофе под Тюменью.

Как сообщил представитель Ространснадзора в пресс-службе, ведомство ничего не приостанавливало, а просто выдало инспекторское предписание о проверке воздушных судов ATR-72 с предложением о приостановке их эксплуатации до установления причин, приведших к катастрофе под Тюменью, передает Интерфакс. Он пояснил, что для исполнения предписания авиакомпания может планово провести проверку самолетов ATR-72, не нарушая графика их полетов.

Однако, представитель Ространснадзора либо неграмотен, либо соврамши: поскольку на сайте Ростехнадзора размещено следующее сообщение 9 апреля:

"Ространснадзор приостановил выполнение полетов на самолетах типа ATR-72 ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" до установления факторов – причин, приведших к катастрофе 2 апреля 2012 года в районе аэродрома Тюмень (Рощино), и принятия авиакомпанией первоочередных мер по снижению уровня риска в эксплуатации самолетного парка типа ATR-72.

Приостановлена деятельность ООО "ЮТэйр Техник" в аэропорту Внуково до устранения нарушений пункта 2.14 Федеральных авиационных правил (Приказ Минтранса России №128 от 31.07.2009), приведших к вылету из аэропорта Внуково 4 воздушных судов ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" без противообледенительной обработки в метеоусловиях, способствующих обледенению, и проведения ООО "ЮТэйр Техник" первоочередных мер по снижению уровня риска и предоставления подтверждающих материалов в Ространснадзор.

Создана и приступила к работе комиссия Ространснадзора по проверке соблюдения требований законодательства в области гражданской авиации, состояния безопасности полетов в ООО "ЮТэйр Техник" в аэропорту Внуково (г. Москва) и аэропорту Рощино (г. Тюмень)".

И ещё: представитель UTair сообщил в понедельник к вечеру информагентствам, что перевозчик не получал документы от Ространснадзора о приостановке эксплуатации ATR-72 и планирует продолжить эксплуатацию самолетов ATR-72-500.

Может быть UTair "приостанавливающих бумаг" и не получит. Возможно, Ростехнадзор перевел поднадзорные организации на самообслуживание: чуть ниже сообщения, приведённого выше, предлагается "Скачать предписания: ЮТэйр ATR-72 ЮТэйр Техник"